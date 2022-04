12 op 12 voor Monaco, Philippe Clement reageert

Een maandje geleden leek het avontuur van Philippe Clement bij AS Monaco zo goed als geschreven, maar het kan verkeren wist Bredero al langer dan vandaag. En zie ...

Philippe Clement heeft met AS Monaco ondertussen 12 op 12 te strikken en won ook op vrijdagavond op bezoek bij Rennes (2-3).

Daardoor zijn de Monegasken voorlopig tot op drie punten van de Champions League-plaatsen genaderd en is plots opnieuw nog heel wat mogelijk.

Fier

"Ik ben heel fier, want we zijn rustig gebleven in ons spel, zonder nerveus te worden. Deze ploeg is bezig met groeien."

"We moeten rustig blijven en toch ambities tonen. Elf teams zijn in strijd voor de Europese plaatsen, dit is een heel sterke competitie."