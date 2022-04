Antonio Conte strijdvaardig: "Het team is klaar om ervoor te vechten"

De Italiaanse topcoach is goed op weg om te slagen in zijn opzet. Na 31 speeldagen staat Tottenham met 57 punten in de top 4. Dat zijn 3 punten meer dan eerste achtervolger Arsenal, al heeft het wel een match minder gespeeld.

Conte heeft vertrouwen in zijn ploeg. "Het team is klaar om ervoor te vechten", zei hij op de wekelijkse persconferentie voor de wedstrijd tegen Brighton.

In de 21 premier league-wedstrijden sinds zijn komst heeft zijn ploeg 42 punten behaald. 13 zeges, 3 gelijke spelen en 5 nederlagen.

🗣 "The team is ready, is ready to fight to the end."



Antonio Conte appears confident that his Tottenham team can get the job done and secure 4th spot over it's rivals 💪 pic.twitter.com/mVNLms6vPW