Casteels ziet sterretjes tegen Dortmund: Zes tegendoelpunten, waarvan één van landgenoot Witsel

In het Belgenduel tussen Dortmund en Wolfsburg heeft de thuisploeg overtuigend gewonnen van Koen Casteels en co. De nummer twee in de Bundesliga vond zes keer de weg naar het doel. Ook Witsel pikte zijn doelpunt mee.

Deze namiddag nam Dortmund het thuis op tegen Wolfsburg. Bij de thuisploeg stond met Witsel slechts één Belg aan de aftrap. Meunier en Hazard ontbraken in de selectie. Aan de kant van Wolfsburg stonden Casteels en Bornauw in de basisploeg. Vranckx en Lukebakio namen plaats op de bank.

Wolfsburg begon sterk aan de wedstrijd, maar Dortmund nam al snel de overhand. Het was wachten tot de 24ste minuut om het eerste doelpunt van de wedstrijd te zien. De 17-jarige Tom Rothe scoorde meteen bij zijn debuut met Dortmund. Marco Reus leverde een perfecte voorzet op het hoofd van Rothe en de linksachter kopte de 1-0 binnen.

Doelpuntenfestival

Nog geen twee minuten na de openingstreffer bracht Axel Witsel de thuisploeg op een dubbele voorsprong. En daar bleef het niet bij. In de 12 minuten die volgden scoorden de mannen van Marco Rose nog eens drie keer. Eerst via verdediger Akanji, vervolgens middenvelder Emre Can en ook Haland scoorde zijn eerste van de namiddag. Beide ploegen gingen de kleedkamers opzoeken met een 5-0 stand op het scorebord.

De uitploeg begon met goede intenties aan de tweede helft, maar werd al snel koud gepakt. De Noor Haland klopte voor een tweede keer Casteels. Na de 6-0 hield Dortmund de gaspedaal in. Landgenoot Vranckx werd op het uur het veld opgebracht en schoot niet veel later op de lat. Tien minuten voor affluiten was het wel prijs voor Wolfsburg. Gregor Kobel stopte eerst een schot van Felix Nmecha waarna de bal in de voeten van Baku belandde. Hij trapte de 6-1 staalhard voorbij de Zwitser.

Wolfsburg verliest met 6-1 van Dortmund en blijft steken op een dertiende plaats. Dortmund blijft tweede en houdt de leider Bayern München in het vizier.