🎥 Dan mag je eens spelen: vreselijke blunder invallersdoelman Manchester City zet Liverpool op rozen

Arme Zach Steffen! De Amerikaanse doelman mocht in de halve finale van de FA Cup opdraven tegen Liverpool. De Amerikaan was kansloos op de kopbal van Konaté (9'). Nog geen tien minuten later verdubbelde Liverpool de score. Dit keer ging Steffen gruwelijk in de fout.

Bij een simpele terugspeelbal van John Stones ging Sadio Mané doorjagen op Zach Steffen. De Amerikaanse doelman van Manchester City miste zijn controle, tot wel drie keer toe. Mané pakte uit met een tackle en devieerde zo de 0-2 in doel! Gruwelijke blunder van de invallersdoelman. Opvallend: vorige week maakte Ederson tegen Liverpool bijna iets gelijkaardigs mee. De Braziliaan loste het toen wél accuraat op. 😅 | Sadio Mané a pressé et Sadio Mané est récompensé ! 🇸🇳 #MCILIV #EmiratesFACup pic.twitter.com/RJb3by1ZaL — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 16, 2022





