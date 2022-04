Nog geen verdere sancties voor Beerschot: club krijgt kans om zich te verdedigen

Beerschot heeft wel een forfaitnederlaag aan zijn broek, maar dat hadden ze sowieso al verwacht. Maar die vier matchen zonder publiek die het bondsparket voorstelde, dat zien ze veel minder zitten. De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP) heeft hen ook de kans gegeven dat nog te ontlopen.

De DRP heeft nog geen uitspraak gedaan over mogelijke sancties. "De DRP willigt het verzoek van de club Beerschot VA in om de behandeling van de zaak in voortzetting te plaatsen wat de sanctionering van de bewezen verklaarde inbreuken betreft, om de club in de gelegenheid te stellen een constructief verweer voor te bereiden in het licht van de strijd die zij aankondigt te voeren tegen het aanhoudend onverantwoord supportersgedrag", schrijft men in een communiqué.

"Alle betrokken partijen, met inbegrip van het Bondsparket, verklaren zich ter zitting akkoord met een voortzetting van de procedure voor wat betreft het luik van de strafmaat. De DRP beslist dienvolgens om de zaak in voorzetting te plaatsen op de zitting van 01.06.2022 om 11u00 voor wat betreft het luik sanctionering."

Dat betekent dat Beerschot tot dan de kans krijgt om de schuldigen zelf te straffen en een pro-actief beleid te voeren tegen supportersrellen. Beerschot heeft al laten weten dat ze de 'rotte appels' eruit wil halen.