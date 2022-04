Chelsea zet Crystal Palace simpel opzij en plaatst zich voor finale FA Cup, Lukaku valt kwartier in

De aanwezige fans op Wembley kregen heel wat minder spektakel te zien dan zaterdag tijdens Manchester City-Liverpool. Chelsea kon pas in de tweede helft afstand nemen van een behoudend Crystal Palace en mag zich opmaken voor de finale van de FA Cup, alweer de derde finale op rij voor de Blues.

In een povere en kansarme eerste helft was het Chelsea dat de wet dicteerde. De grootste kans was echter voor Kouyaté, maar de ex-speler van Anderlecht miste. De middenvelder van Crystal Palace mikte op het uur een kopbal nipt naast. Een dure misser, zo zou blijken.

Amper een paar minuten later verloor Crystal Palace de bal op eigen helft, Havertz vond Loftus-Cheek, die snoeihard uithaalde: 1-0. Tien minuten later konden de boeken toe. Werner zonderde Mount alleen voor doel af, die beheerst afrondde: 2-0. Aan de overzijde miste Andersen een unieke mogelijkheid om nog voor spanning te zorgen. Benteke viel twintig minuten voor tijd in bij Palace, Lukaku kreeg een kwartier van Tuchel. Big Rom tankte ei zo na vertrouwen, maar raakte de paal in de slotminuut.

Chelsea plaatst zich dankzij deze zege voor de finale van de FA Cup. Tegenstander daarin is Liverpool, dat zaterdagmiddag na een spektakelstuk (3-2) Manchester City uitschakelde.