Christian Eriksen is bijna in zijn eentje Brentford aan het redden in de Premier League

Toen Christian Eriksen anderhalve maand geleden als invaller zijn debuut maakte voor Brentford stond de club slechts één punt boven de degradatiezone. Inmiddels is de club een stabiele middenmoter en zijn de degradatiezorgen verdwenen. De cijfers liegen niet: Eriksen is enorm belangrijk.

Met Eriksen als basisklant werden Norwich City, Burnley, Chelsea, West Ham United en deze zaterdag Watford verslagen. Eriksen leverde zaterdag zijn tweede assist van het seizoen.

❌ Brentford without Eriksen in the starting lineup:

▫️ 24 points from 28 games

▫️ 1 goal scored per game

▫️ 28-46 GD



✅ Brentford with Eriksen in the starting lineup:

▫️ 15 points from 5 games

▫️ 2.6 goals scored per game

▫️ 13-3 GD#PremierLeague #Brentford #WATBRE pic.twitter.com/LPlzh2Uko8