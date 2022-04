🎥 Veel negativiteit in en rond Old Trafford ondanks hattrick Ronaldo: uitgejouwde Paul Pogba en protests tegen eigenaars

Met zijn 60ste hattrick was Cristiano Ronaldo gisteren wederom de grote held bij Manchester United. Desondanks viel er veel negativiteit te bespeuren op Old Trafford: zo vonden er nieuwe "anti-Glazer protests" plaats, en werd Pogba na de match uitgejouwd door enkele supporters van de harde kern.

Met duizenden waren ze, de furieuze United-fans die gisteren voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen Norwich nog maar eens lieten horen wat ze van hun Amerikaanse eigenaars vinden. "Stand up, if you hate Glazers" klonk het, en daarbij bleef het nog braaf...

Protesters airing sinister chant about Joel Glazer, who hasn't attended a United game in three years

Zo vielen er ook minder fraaie supportersliederen te horen. De fans zongen, in de 'Munich-tunnel' op Old Trafford onderweg naar het veld, onder meer over hoe ze Joel Glazer zouden vermoorden. Joel Glazer, samen met broer Avram hoofdaandeelhouder bij United, heeft al drie jaar geen match meer bijgewoond op Old Trafford.

Al bij al verliepen de protesten vreedzaam, in tegenstelling tot die van mei vorig jaar naar aanleiding van het Super League-debacle. Volgens The 1958, een supportersfederatie van Manchester United, was dat een eenmalige "speciale gebeurtenis", en zou dit het begin zijn van een reeks vreedzame protesten tegen de clubeigenaars.

Today was a victory for every red who didn't think they had a voice. This weekend is just the beginning. We don't stop until the Glazers are gone. Plans will be released after we know the result of the Chelsea game tomorrow. You should all be proud of yourselves young & old

— The 1958 (@The__1958) April 16, 2022

Ook rumoer op het veld: Pogba uitgejouwd

Ook op het veld, vlak na het einde van de wedstrijd, was de spanning te snijden. Zo werd Paul Pogba, die al jaren in verband wordt gebracht met een exit op Old Trafford, getrakteerd op een fluitsignaal. Pogba, die samen met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola al maanden flirt met een transfer naar PSG, Juventus of Real Madrid, ligt allesbehalve in hoogste schuif bij de Manchester United-fans. Dat hij dus de eerste is die op de korrel wordt genomen bij het tegenvallende spel van The Mancunians, valt ergens te verwachten.

Paul Pogba receives more boos after cupping his ear while heading towards the dressing room at full time.



🎥 via @NavMUFCpic.twitter.com/3Tou9FoFh2

Er staat ten Hag een loodzware taak te wachten op Old Trafford, waar hij eerst en vooral de koppen terug in dezelfde richting moet zien te krijgen.