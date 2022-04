Gaat ervaring verschil maken voor Gent? "Zie jongens met veel ervaring die nog altijd nerveus rondlopen"

Hein Vanhaezebrouck had geen zin in lange redevoeringen de dag voor de bekerfinale. Parijs-Roubaix was superspannend en ook de coach van Gent wou de finale waarschijnlijk niet missen. Hij zat er - net als collega Kompany - bijzonder kalm bij.

Vadis Odjidja en Joseph Okumu trainden mee, maar Hein hield een slag om de arm. "We gaan nu alles laten afkoelen en zien hoe ze morgen opstaan. We moeten morgen pas de selectie vrijgeven hé. Ik hoop alvast dat ze fit zijn", aldus Vanhaezebrouck. HVH stak het belang van de finale niet onder stoelen of banken. "Dit is geen wedstrijd als een ander. Je kan wel proberen om die op een zo normaal mogelijke manier te benaderen. Dit is een speciale wedstrijd. Hier kan een prijs gewonnen worden. De focus verdubbelt niet, hij verdriedubbelt!" Bij Gent lopen jongens rond als Kums, Vadis, Ngadeu, Depoitre... Jongens die al heel wat watertjes doorzwommen hebben. Anderlecht heeft enkel Refaelov die zulke momenten al meemaakte. "Ik zoek het niet zozeer in ervaring", antwoordde Hein toen we hem vroegen of het surplus aan ervaring het verschil kon maken. "Ik kijk naar de persoonlijkheid van de speler. Je hebt heel jonge gasten die met dergelijke momenten heel goed kunnen omgaan. En dan heb je er met veel ervaring die nog altijd nerveus rondlopen. Gert Verheyen sprak dat het pas na zijn zevende finale normaal werd. Maar wie speelt er zeven finales? Zo zijn er niet veel hé."





Volg KAA Gent - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 15:00 (18/04).