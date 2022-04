Landgenoot is op dreef bij Jong PSV en krijgt niets dan lof

Belgen en PSV, het is al dikwijls een goede combinatie gebleken. Bij Jong PSV is landgenoot Johan Bakayoko helemaal aan het ontbolsteren. Hij krijgt dan ook niets dan lof vanuit de media.

Met 15 goals en 11 assists is hij fantastisch bezig bij Jong PSV. Rik Elfrink, PSV-watcher, is lovend over de jonge Belg. “Johan Bakayoko schiet met scherp en helpt Jong PSV aan de punten tegen FC Eindhoven. Dit seizoen 15 goals en 11 assists in de KKD. Er is maar één conclusie mogelijk: de 18-jarige Bakayoko is toe aan een stap omhoog”, verklaart hij op Twitter.



Ruud van Nistelrooy, nu zijn coach bij Jong PSV is dan de trainer van de eerste ploeg. De ex-topspits van was na de match uiteraard lovend over Bakayoko. "Hij heeft dit vaker laten zien en staat nu op zestien. Dat is een mooi aantal. Johan moet door en na dit seizoen een stap vooruit gaan maken”, zei Van Nistelrooij bij het Eindhovens Dagblad.