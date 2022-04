Laurent Depoitre heeft zin in de bekerfinale tegen Anderlecht: "We zijn alvast zeer gemotiveerd"

Na het missen van de Champions Play kan AA Gent in de bekerfinale zijn plaats in Europa veiligstellen. Laurent Depoitre ziet niet veel verschil tussen beide ploegen, maar aan motivatie bij AA Gent ontbreekt het alvast niet.

"Het is 50/50, maar wij zouden kunnen zeggen dat wij een mentaal voordeel hebben door de recente zege en zij door het plaatsen voor play-off 1", vertelt Depoitre in De Zondag.

"Ik vind dat beide ploegen evenveel kwaliteit in huis hebben. Wij hebben echt niet minder kwaliteit dan Anderlecht, ook niet individueel, én we spelen momenteel bij momenten uitstekend voetbal. Dat zij de top vier haalden en wij niet, dat speelt geen enkele rol. We zijn alvast zeer gemotiveerd", aldus Depoitre in De Zondag.

De laatste confrontatie tussen beide ploegen werd gewonnen door AA Gent. Dit met het kleinste verschil dankzij een doelpunt van seizoensrevelatie Tarik Tissoudali.