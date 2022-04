Amper gespeeld voor PSV, maar voor eeuwig Eindhovenaar: Lestienne vertelt over zwaarste periode in zijn leven

In een interview met Voetbal International heeft Maxime Lestienne teruggeblikt op een zware periode in zijn leven, toen hij voor PSV speelde. In korte tijd verloor de Belg zijn vader en moeder.

Toen Lestienne, die inmiddels in Singapore voetbalt, zich voorbereidde op de topper tegen Ajax in 2016, kreeg de Belg een heftig bericht van zijn vrouw: zijn moeder was gevallen en hij moest zo snel mogelijk naar het ziekenhuis komen. "Op WhatsApp wilde ze niet zeggen wat er precies was gebeurd", vertelt Lestienne. "Toen ik in het ziekenhuis aankwam, zag ik dat mijn moeder er niet meer was." Een scheur in een zwakke plek van de slagader werd de moeder van Lestienne fataal.

De toen 23-jarige aanvaller had het zwaar met het verlies, maar niet veel later kwam er opnieuw slecht nieuws. "Na het overlijden van mijn moeder, keek ik in haar telefoon. Ik las allemaal berichten waaruit bleek dat mijn vader heel ziek was. Hij had het me niet willen vertellen." De vader van Lestienne verloor de strijd tegen kanker, waardoor de aanvaller zes weken na het verlies van zijn moeder ook afscheid moest nemen van zijn vader.

"Eigenlijk had ik nergens meer zin in", zegt Lestienne. "Zelfs niet om te voetballen. Ik heb steun van veel mensen gehad, maar mijn vrouw heeft me het meest geholpen. Het feit dat ik nog voetbal, heb ik aan haar te danken." De linksbuiten voelde ook steun vanuit PSV. "Ik heb heel veel respect voor Phillip Cocu. Hij sprak juist in die moeilijke fase veel met me en heeft me altijd ondersteund. Hoewel ik maar een jaar in Nederland heb gespeeld, krijg ik nog altijd berichtjes van PSV-supporters."