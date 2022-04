Nederlandse analisten zijn overtuigd: Feyenoord moet de optie voor Cyriel Dessers lichten

Cyriel Dessers scheert hoge toppen bij Feyenoord. De spits scoort belangrijke doelpunten en Hans Kraay junior en Aad De Mos geven de voorkeur aan de definitieve transfer van Cyriel Dessers naar Feyenoord dan proberen Danillo van Ajax binnen te halen.

Cyriel Dessers wordt momenteel gehuurd van Racing Genk door Feyenoord. De Rotterdammers hebben een aankoopoptie van vier miljoen euro. De spits heeft dit seizoen al 16 maal gescoord voor Feyenoord in 40 wedstrijden. De helft van zijn doelpunten maakte hij trouwens in de Conference League.

“Ja, zeggen jullie het maar”, reageert Kraay als wordt gesteld dat Dessers voor vier miljoen euro definitief kan worden binnengehaald door Feyenoord. “Ik vond dat in het begin best wel veel geld. Maar als je zoveel belangrijke goals maakt. Tja, wat koop je voor vier miljoen? Ik heb begrepen dat Feyenoord toch een beetje de pijlen heeft gericht op Danilo, die is transfervrij. Ze weten dat hij bij FC Twente zeventien goals heeft gemaakt. Ik snap dat ze best een beetje in een spagaat zitten, als je weinig geld hebt. Ik denk toch dat Dessers over een heel seizoen meer goals maakt bij Feyenoord dan Danilo.”

“Danilo is wel een talent”, zo haakt Aad de Mos in. Danilo speelde totaal twintig wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax, waarin hij goed was voor negen doelpunten. “Hij heeft een goede opleiding gehad, hij heeft in Brazilië bij Santos en Corinthians gespeeld. Dat zijn wel clubs die veel goede jeugdspelers afleveren. Hij heeft het bij Ajax niet gemaakt, maar het kan weleens een laatbloeier zijn. Maar ja, Dessers is wel een zekerheid. Het is geen casinogeluk, hij maakt allemaal mooie goals. Geen intikkertjes of strafschoppen. Die combinatie werkt gewoon goed. Je kan Dessers ook niet wegdoen als je de Conference League wint, dat kun je niet maken tegenover je fans.”