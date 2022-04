Waasland-Beveren sluit seizoen winnend af, Virton neemt afscheid van 1B met gelijkspel

Vanavond stonden de laatste twee wedstrijden van 1B op het programma. Waasland-Beveren ontving Moeskroen en degradant Virton trok naar Lierse Kempenzonen.

Waasland-Beveren - Moeskroen



Waasland-Beveren ontving vanavond Moeskroen in de Freethiel. De thuisploeg zocht nadrukkelijk naar een doelpunt bij de start van de wedstrijd, maar Mandanda kon de nul houden in de eerste helft.

In de tweede helft was het wel raak voor Waasland-Beveren. Maderner zette een strafschop om en bracht de thuisploeg verdiend op een 1-0 voorsprong. Ook na de openingstreffer bleef de thuisploeg op zoek gaan naar een tweede treffer. Twintig minuten voor tijd sond de 2-0 op het bord na een owngoal van Moeskroen-verdediger Simba.

Waasland-Beveren wint de partij en sluit het seizoen af op een derde plaats. Moeskroen eindigt als zevende in de stand en werkt nu aan het behalen van een proflicentie om ook volgend seizoen in 1B aan te treden.

Lierse Kempenzonen - Virton

Virton was voor de wedstrijd al zeker van degradatie, maar wou het seizoen op een positieve noot afsluiten. Na 10 minuten was het al raak voor de bezoekers via aanvaller Herve Kage. De uitploeg ging met een voorsprong de rust in.

We zagen kansen aan beide kanten en Lierse-Kempenzonen kon diep in de toegevoegde tijd de verdiende 1-1 gelijkmaker scoren via Liongola. Lierse K. sluit het seizoen af op een vijfde plaats, terwijl Virton laatste blijft en uit 1B verdwijnt.