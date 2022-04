Cristiano Ronaldo komt met dramatisch nieuws: "Grootste pijn die je als ouder kan voelen"

Cristiano Ronaldo heeft op zijn sociale media op paasmaandag droef nieuws moeten melden. "Dit is het ergste wat je als ouder kan overkomen."

Cristiano Ronaldo heeft een persoonlijk familiedrama meegemaakt. Hij en zijn vriendin Georgina Rodriguez zijn hun pasgeboren zoontje kwijt.

Het jongetje zal doodgeboren worden. "Het enige wat ons nu op de been houdt is de nakende geboorte van onze dochter", aldus Ronaldo in een reactie. CR7 en zijn vriendin waren in verwachting van een tweeling, maar een van beide kindjes is nu dus overleden voor de geboorte.