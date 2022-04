🎥 Groot feest bij de fans van Anderlecht: Er wordt massaal gezongen en met pyrotechnisch materiaal gezwaaid

Om 15u neemt Anderlecht het op tegen Gent in het Koning Boudewijnstadion. De supporters maken er alvast een groot feest van.

We kwamen twee uur voor de aftrap aan in de fanbase van Anderlecht. Van op grote afstand kon je de fans al horen zingen, ook de knallen hoorde je van op kilometers afstand. De fans van Anderlecht hebben er grote zin in. Het is geleden van 2008 dat Paars en Wit nog is een bekerfinale won. Niet toevallig tegen de tegenstander van vandaag.

Onder het gezang en de knallen liepen we samen met de supporters richting het stadion. Soms zagen we niets meer voor ons door alle rook van de rookbommen. Het was ook soms verschieten van de luide knallen op de achtergrond.

De start van hopelijk een mooie finale tussen Anderlecht en Gent. Op de beelden is te zien hoe de fans van Paars en Wit naar de finale uitkijken en samen richting het stadion stappen. Hopelijk zullen er in de tribunes geen vuurpijlen en rookbommen te zien zijn.