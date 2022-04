Wat als Mbark Boussoufa moest kiezen tussen zijn twee ex-clubs? "Daar heb ik meer meegemaakt"

De bekerfinale van 2008: Mbark Boussoufa scoort een zeldzame keer met het hoofd en geeft daarna ook nog een mooie assist op Guillaume Gillet. Nu staan zijn twee Belgische ex-clubs weer tegenover elkaar... Een keuze maken is moeilijk.

"Gent is de club die me de kans heeft gegeven om mezelf te laten zien. Tegenwoordig zijn ze doorgegroeid tot de top in België. Daarna ging ik naar Anderlecht, de grootste club in België, zeker toen. Dat was belangrijk voor mijn ontwikkeling", zegt hij bij Sporza. "Ik heb er de Champions League kunnen spelen en met veel goede spelers samengespeeld."

Het Belgisch voetbal is hij wel wat uit het oog verloren, maar voor technische spelers als Tissoudali en Zirkzee heeft hij wel nog altijd een boon. "Een pronostiekje? Ik kan moeilijk kiezen tussen beide teams, maar bij Anderlecht heb ik langer gespeeld en meer meegemaakt. Die club zal altijd heel speciaal zijn in mijn hart."