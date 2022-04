Streep door de rekening van AA Gent: spits valt uit tijdens opwarming

Match in de match tijdens de bekerfinale moest het duel der spitsenduo's worden. Kouamé en Zirkzee tekenden present, maar Hein Vanhaezebrouck moest in extremis sleutelen aan zijn voorhoede.

Het was de bedoeling om met Tarik Tissoudali en Laurent Depoitre te starten, maar laatstgenoemde liep tijdens de opwarming een blessure op.

Depoitre werd niet fit genoeg bevonden om in de basis te starten en werd door Vanhaezebrouck op de bank gehouden. Roman Bezus mocht zo alsnog opdraven van bij het begin in in een kolkend en zonovergoten Koning Boudewijnstadion.