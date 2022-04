Vanhaezebrouck maakt zich weinig druk over nieuwe bal: "Hij is rond hé?"

Hendrik Van Crombrugge was niet zo blij dat er in de bekerfinale met een nieuwe bal moet gespeeld worden. De doelman moest zich in een week aanpassen aan de bal die vanaf 2023 standaard wordt in alle competities.

De veldspelers hebben daar wel minder last mee. “We passen ons snel aan de bal aan, het zijn dingen die we niet onder controle hebben. Ik denk dat we twintig verschillende ballen nodig hebben, moesten we aan iedereen vragen om hun favoriete bal te kiezen", zei Vadis Odjidja daarover. Voor een doelman is het natuurlijk een andere zaak. Zo'n ding maakt een andere curve en "is gemaakt voor aanvallers". Hein Vanhaezebrouck haalde de schouders eens op. “We hebben de hele week met die bal getraind, hij is rond, dat kan ik erover zeggen. We hebben al met zoveel ballen gespeeld.”





