Ajax-fan probeert steward meermaals te zoenen en krijgt nu stadionverbod: "Dergelijke gedragingen keuren wij af"

Een Ajax-supporter kreeg een verrassende brief toegestuurd van de club. De fan zou meermaals een steward hebben proberen kussen en mag als straf het stadion niet meer binnen.

In de wedstrijd van 9 april tussen Ajax en Sparta Rotterdam zou een supporter een steward meermaals hebben proberen kussen. De fan kreeg niet veel later een brief waarin staat: "Tijdens deze wedstrijd heeft u meerdere malen geprobeerd om een steward te zoenen en heeft u een bevel van haar genegeerd. Dergelijke gedragingen keuren wij ten zeerste af."

Als gevolg mag de supporter niet meer naar het Johan Cruijf ArenA, de Toekomst en het supportershome van de club. Daarnaast heeft Ajax de klacht doorverwezen naar de bond die kan beslissen om het stadionverbod uit te breiden op nationaal niveau.

Ajax bevestigt het verhaal in een reactie met Het Parool, maar wil verder geen commentaar geven. "Feit blijft dat iemand herhaaldelijk geprobeerd heeft een steward te zoenen, tegen haar wil in. En dat wordt niet geaccepteerd", besluit de woordvoerder.