Club Brugge in de problemen? 'Schreuder topkandidaat om Ten Hag op te volgen bij Ajax'

Het heeft er alle schijn van dat Erik ten Hag weldra naar Manchester United vertrekt. Intussen maakt Ajax al werk van een potentiële opvolger. Volgens Voetbal International is Alfred Schreuder, de T1 van Club Brugge, de belangrijkste kandidaat.

Alfred Schreuder, die Philippe Clement opvolgde, ligt tot medio 2023 onder contract in het Jan Breydelstadion. De 49-jarige Nederlander liet echter een clausule in zijn contract opnemen, waardoor hij voor een bedrag rond 1,5 miljoen euro mag vertrekken. Een som die lang niet onoverkomelijk is voor de Amsterdammers.

Schreuder heeft een verleden als assistent-coach bij Ajax. Van januari 2018 tot juni 2019 was Schreuder de assistent van Erik ten Hag bij de Amsterdammers.

Een vertrek van Schreuder zou hoe dan ook ongelegen komen voor Club Brugge. Na een aarzelende start heeft Schreuder blauw-zwart helemaal op de rails gekregen. Club won zijn laatste acht competitiewedstrijden en begint met veel vertrouwen aan de Champions play-offs, waarin het zondag opent met een thuiswedstrijd tegen Antwerp.