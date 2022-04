🎥 Handen stevig op mekaar, YNWA en 'Viva Ronaldo': hartverwarmend moment van steun voor Cristiano op Anfield

Het was al aangekondigd en Anfield heeft woord gehouden: Cristiano Ronaldo werd een hart onder de riem gestoken met een prachtige actie in de zevende minuut van Liverpool - ManU.

Cristiano Ronaldo komt in deze kraker in de Premier League niet in actie, omdat hij en zijn partner Georgina Rodriguez rouwen om de dood van hun pasgeboren zoontje. Al snel werd uit Liverpool-hoek gemeld dat in de zevende minuut (een verwijzing naar het rugnummer 7 van Ronaldo) een eerbetoon zou komen.

En of dat er kwam! Dit is nog eens het voetbal van zijn beste kant: over de clubgrenzen heen wordt de Portugees alle sterkte toegewenst in deze moeilijke periode voor hem en zijn familie. De handen van alle supporters gingen stevig op mekaar.

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf April 19, 2022

Waarna de thuissupporters "You'll Never Walk Alone" aanhieven, terwijl vanuit het bezoekende vak 'Viva Ronaldo' werd gezongen. Een mooi gebaar in een wedstrijd die anders bol staat van de rivaliteit.