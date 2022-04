Wouter Vandenhaute na de verloren bekerfinale: "De hele club hoopte op een eerste trofee in 5 jaar"

De voorzitter van Anderlecht Wouter Vandenhaute, zag gisteren zijn ploeg de bekerfinale verliezen tegen Gent. In een interview met Sporza sprak hij over Play-Off 1 en Europees voetbal.

De ontgoocheling is groot bij Anderlecht en Wouter Vandenhaute. "Ik moet AA Gent feliciteren met de Beker. Ik denk dat we geen goede wedstrijd hebben gespeeld. We waren veel te nerveus en waren duidelijk onder de indruk van de omstandigheden", geeft de voorzitter van Anderlecht toe.

Het was spannend tot op het einde. Uiteindelijk moesten elfmeters bepalen wie de beker mee naar huis mocht nemen. "Strafschoppen zijn een loterij, maar je kan niet zeggen dat AA Gent niet verdiend heeft gewonnen. Iedereen had er enorm naar uitgekeken en de hele club hoopte op een eerste trofee in 5 jaar, dus iedereen is ook bijzonder ontgoocheld achteraf", besluit Vandenhaute.

"We willen graag een Europees ticket, we willen een volwaardige Europese campagne. Met winst in de bekerfinale wisten we dat we er al waren, maar nu moeten we weer een stapje achteruit zetten, de kopjes vrijmaken en op naar de play-offs, te beginnen zondag tegen Union SG", vertelt een gemotiveerde Vandenhaute.