🎥 Anfield laat zich van beste kant zien en steunt Ronaldo

Het publiek op Anfield ging spontaan rechtstaan en stak CR7 en zijn familie een hart onder de riem. In de zevende minuut, verwijzend naar zijn rugnummer, lieten ze zich van hun beste kant zien.

Anfield Applauding for 1 Min straight for Cristiano Ronaldo in the 7th Minute. Respect ❤️ pic.twitter.com/m8Gfui0Z95