'Bayern plakt prijskaartje op Robert Lewandowski voor als onderhandelingen toch nog mislopen'

De rechtmatige eigenaar van de Ballon d'Or 2021? Volgens velen wel maar de trofee ging toch naar Lionel Messi. Robert Lewandowski rijgt de doelpunten nog steeds aan elkaar. Maar bij Bayern vrezen ze een vertrek van de Poolse spits.

Lewandowski is namelijk in de zomer van 2023 einde contract bij Bayern en zou daarom binnen in de winter van 2023 gratis op te pikken zijn bij de Rekordmeister. Dat willen ze in München absoluut vermijden.

Eerst en vooral wil Bayern München natuurlijk het contract van hun superster verlengen. Maar de onderhandelingen met de 33-jarige spits verlopen stroef. Lewy scoorde de afgelopen 6 seizoenen telkens meer dan 20 doelpunten in de competitie, vorig jaar zelfs 41, en is dus énorm belangrijk voor Bayern.

Als ze er toch niet zouden uitraken, heeft de club volgens BILD nu ook een prijskaartje op hem geplakt voor clubs die hem willen kopen: 40 miljoen euro. Een koopje, of net niet voor een spits die in de zomer al 34 wordt?

Lewandowski ging in januari 2014 transfervrij van Borussia Dortmund naar Bayern München.