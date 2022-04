"Het gebruik van armen en ellebogen zal zwaarder bestraft worden!" - Clubs in play-offs zijn gewaarschuwd

Bertrand Layec, scheidsrechtersbaas bij de KBVB, heeft voor de play-offs even de puntjes op de i gezet voor de deelnemende ploegen aan de play-offs. Het belangrijkste: het gebruiken van armen en ellebogen om een tegenstander tegen te houden, zal strenger bestraft worden.

Daarnaast waren er nog een paar zaken waar Layec de nadruk op wou leggen. "Ik wil dat de refs beslissingen blijven nemen op het veld. De VAR is en blijft een hulpmiddel en geen oplossing", aldus Layec. "We verwachten van de VAR dat hij alles bevestigd, maar dat is niet het doel. Dat is tegen de geest van de VAR."

"We zien verdedigers steeds meer hun armen gebruiken. Dat zijn voor mij grote fouten. We hebben de scheidsrechters gevraagd daar meer op te letten en zwaarder te bestraffen. Een arm in het gezicht is voor mij rood."

Daarnaast wil Layec snelle beslissingen. Hij haalde een voorbeeld aan waarbij het drie minuten duurde terwijl het overduidelijk was. "Drie minuten om een beslissing te nemen, is onacceptabel. 10 seconden, dat is noraal. Waaraan dat ligt? Een VAR die op dat moment het protocol uit het oog verliest."

En nog eentje waar er meer op gelet gaat worden. "We zijn soms te streng met verdedigers en moeten ze ook meer beschermen, net als aanvallers. Ze krijgen soms fouten aangesmeerd die er geen zijn."