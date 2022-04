Toch wel opvallende verklaring in communicatie parket over racismerel in Brugge: "Er is iets geroepen, maar niet aangezet tot racisme"

Het parket liet gisteren weten dat er geen acties zullen ondernomen worden tegen Club Brugge-supporters nadat Vincent Kompany en zijn staf racistisch bejegend werden. Door een gebrek aan bewijzen en toch nog een andere opvallende reden.

De wet voorziet blijkbaar enkel een straf voor mensen die aanzetten tot racisme. “Er is onvoldoende bewezen dat alle constitutieve elementen van de strafrechtelijke inbreuken voorzien in de antiracismewet zijn vervuld”, klinkt het in een perscommuniqué van het parket. “Mensen hebben racistische zaken geroepen, maar hebben geen anderen aangezet om racistische feiten te plegen. De wet is daar duidelijk over en er is rechtspraak over: alleen aanzetten tot racisme is vervolgbaar."

Al is de kous nog niet helemaal af. Unia, de organisatie die strijdt tegen racisme, laat weten dat zij de zaak nog verder opvolgen. “Want er loopt nog een onderzoek bij het Bondsparket dat eventueel nog kan leiden tot een straf voor Club Brugge en/of de betrokken supporters”, klinkt het bij HLN.