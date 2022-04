Nieuwe trainer voor Standard moet sterke persoonlijkheid zijn: "Kans krijgen bij een topclub"

Woensdag maakte Standard bekend dat het de samenwerking met Luka Elsner stopzet. De Rouches zijn hun zoektocht naar een nieuwe T1 gestart.

Meteen worden enkele namen genoemd om Elsner op te volgen. Eén van hen is Alexander Blessin, die dit seizoen KV Oostende inruilde voor Genua.

In oktober weigerde Blessin echter Standard over te nemen. De timing was niet goed, klonk het toen bij de Duitser. Als Genoa zich niet redt, zou die timing nu wel goed kunnen zijn.

Thomas Chatelle noemt in Het Belang van Limburg dan weer Wouter Vrancken als een belangrijke kandidaat om Elsner op te volgen. “Een coach die het verdient om eens een kans te krijgen bij een Belgische topclub. Als ex-speler zou KRC Genk nog een betere match zijn voor hem, maar ik denk dat hij met zijn profiel ook kan passen bij Standard”, klinkt het.

“Wie het ook wordt, het zal een sterke persoonlijkheid moeten zijn. Iemand die kan omgaan met hoge verwachtingen en heel veel druk. Het zal sowieso geen evidente opdracht worden.”

Voorlopig laat men op Sclessin nog niet in de kaarten kijken wie de kandidaten zijn om Elsner op te volgen.