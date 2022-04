Alfred Schreuder geeft woordje uitleg over transfer naar Ajax: "Ook met andere ploegen contact"

Alfred Schreuder werd deze week genoemd als mogelijke opvolger van Erik ten Hag bij Ajax Amsterdam.

Op de persconferentie van vrijdag liet Alfred Schreuder niet al te veel in zijn kaarten kijken over een mogelijke overstap naar Ajax deze zomer.

Kijk: het enige wat ik daar over kan zeggen, is dat ik contacten heb bij élke club waar ik gewerkt heb. Dat is zo bij Ajax, maar ook bij Hoffenheim en Twente. En dat is het dan”, klonk het.

“Ik zit hier op een persconferentie voor de start van de play-offs en dat is nu het enige wat telt op dit moment. Want dat is nu het allerbelangrijkste voor de club.”

Schreuder gaf ook nog mee dat hij haast dagelijks overleg pleegt met Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe. Van elkaar ontwijken is er dus geen sprake. Daarvoor zijn de komende weken veel te belangrijk op Jan Breydel.