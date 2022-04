Antonio Conte flirt openlijk met Christian Eriksen: "Zou het fantastisch vinden!"

Vanavond staat Brentford-Tottenham op het programma in de Premier League. Voorafgaand de wedstrijd heeft Spurs-trainer Antonio Conte openlijk geflirt met Christian Eriksen, ex-speler van Tottenham en ex-speler van Inter, waar Conte trainer was.

"Ik zou het fantastisch vinden om weer met Christian samen te werken", aldus de Italiaan. "Ik heb genoten van de tijd die we samen bij Inter hebben doorgebracht. Ook al speelde hij in het begin niet alle wedstrijden. Toen Christian begreep wat ik van hem verlangde, speelde hij wel en daarna hebben we de Italiaanse titel veroverd. Wanneer de mogelijkheid bestaat om met zo'n type speler en zo'n geweldig persoon te kunnen werken, dan zou elke trainer daarover zeggen dat hij daarvoor open staat."

Maar bij Brentford proberen ze de Deen, die in geen tijd uitgroeide tot de belangrijkste speler natuurlijk ook te houden. "Wij willen graag dat Christian blijft, maar ik weet ook dat we tot het einde van het seizoen nog veel vragen zullen krijgen over zijn toekomstplannen. Als hij toch naar een andere club gaat, dan is het ook wat het is", aldus trainer Thomas Frank.