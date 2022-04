🎥 Michel Vlap andermaal belangrijk voor Twente, maar loopt ook averij op: "De zonnebril kan even niet meer op het 'neusie'"

In Nederland is FC Twente aan een ijzersterke campagne bezig. De Tukkers staan op een gedeelde derde plaats en hebben uitzicht op Europees voetbal. Vrijdagavond won FC Twente in eigen huis met 2-0 van Sparta, mede dankzij een huurling van Anderlecht.

FC Twente haalde het met 2-0. Ricky van Wolfswinkel scoorde in de eerste helft, Michel Vlap (24) verdubbelde vlak voor het uur de score. Voor de Anderlecht-huurling was het het vijfde competitiedoelpunt van het seizoen. Vlap kwam overigens niet ongeschonden uit de strijd met Sparta. Nog voor zijn doelpunt ging Vlap neer na een stevig duel. Een bult op zijn hoofd en een wonde aan de neus waren zijn deel. Na afloop konden Michel Vlap (en zijn ploegmaats) er gelukkig smakelijk om lachen. Michel Vlap keert na dit seizoen in principe gewoon terug naar het Lotto Park, waar hij nog tot medio 2024 onder contract ligt. Reactie van Vlap 🎭



"Wout had het al over een masker, misschien helpt dat." pic.twitter.com/vGxATcsz6l — ESPN NL (@ESPNnl) April 22, 2022 Van je teamgenoten moet je het hebben 😉



"Hij wordt er niet lelijker op denk ik."



#️⃣ #TWESPA pic.twitter.com/JhphtgjxYp — ESPN NL (@ESPNnl) April 22, 2022