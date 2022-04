Vertrek van Dortmund-superster komt dichterbij: "Het zou geen verrassing zijn"

Dortmund-directeur Michael Zorc heeft bevestigd dat de kans groot is dat Haaland vertrekt naar Engeland. "Het zou voor ons geen verrassing zijn als hij volgend seizoen in de Premier League speelt", zei Zorc.

De Noorse spits wordt het hardste gelinkt aan Manchester City.

Haaland heeft in 86 wedstrijden 82 goals gemaakt en 23 assists gegeven.

