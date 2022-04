Racing Mechelen wint weer niet, maar mag toch juichen: titel en promotie naar Tweede Amateur zijn een feit

Na misstappen tegen Lille United en Beringen moest Racing Mechelen zondag de klus in eigen huis klaren. Dat lukte niet: Racing ging met 2-3 onderuit tegen Betekom. Toch mocht groen-wit, met dank aan Wellen.

Met nog twee speeldagen te gaan begon Racing Mechelen met vijf punten voorsprong op Esperanza Pelt aan zijn partij tegen Betekom. In eigen huis kreeg Racing de machine niet aan de praat. Vroeg in de tweede helft kwam Racing Mechelen op een 1-3-achterstand. Put kon in de slotfase nog milderen, maar daar bleef het bij.

Esperanza Pelt leidde in een Limburgs onderonsje lange tijd met 1-0. In de slotfase zorgde Wellen alsnog voor de gelijkmaker.

Hierdoor mocht Racing Mechelen alsnog de champagneflessen ontkurken. De Mechelaars promoveren naar Tweede Amateur.

Wij zijn kampioen!Eindstand 2-3, maar Pelt laat 2 punten liggen op Wellen, dus spelen wij in 2022-2023 in 2e amateur.Wat een seizoen, wat een rollercoaster, maar ons doel is bereikt. Bedankt iedereen die Racing-gezind is! pic.twitter.com/jZcwod54Nn — K. Racing Club Mechelen (@krcmechelen) April 24, 2022