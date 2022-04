Lewandowski moet vragen over zijn toekomst beantwoorden na behalen titel: "Nog niks gehoord van de club"

't Is bijna niet meer in te beelden om Robert Lewandowski in een ander shirt dan dat van Bayern München te zien. Toch wordt hij al wekenlang aan Barcelona gelinkt. In het feestgedruis na het behalen van de titel moest de Poolse topschutter vragen beantwoorden over zijn toekomst.

De vraag is of Lewandowski na de zomer nog bij de Duitse Rekordmeister zal spelen. "Ik heb de berichten in de media gelezen, maar van de club heb ik nog niets gehoord", zei hij bij Sky. Lewandowski zijn contract loopt in 2023 af en er zal dus moeten gesproken worden. "Wat er gaat gebeuren, weet ik ook niet. Tot nu toe is er niets bijzonders gebeurd. Ik bekijk de situatie en zie wel hoe het loopt. Het is niet zo makkelijk voor mij." Ook Manuel Neuer en Thomas Müller zijn trouwens einde contract binnen een dik jaar. "Zoals het nu voelt, is het lastig om weg te gaan", zei Müller daarover.