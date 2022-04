Cafu is ervan overtuigd dat José Mourinho AS Roma aan prijzen zal helpen

Voormalig Braziliaans international en ex-speler van AS Roma, Cafu, is ervan overtuigd dat José Mourinho nog mooie zaken kan verwezenlijken met AS Roma.

"Voor een coach met de status van Mourinho bestaat er niet zoiets als zijn reputatie opnieuw opbouwen. Hij is een geweldige trainer, maar hij moet nu nog wel de Roma-fans voor zich winnen. Geloof me, dat is niet eenvoudig. Ik heb dat zelf ook ervaren", aldus de inmiddels 51-jarige Braziliaan, die tussen 1997 en 2003 voor Roma uitkwam en in 2001 de Scudetto veroverde met de club. "Als Mourinho de tijd krijgt om zijn werk te doen, dan twijfel ik er niet aan dat hij Roma aan prijzen gaat helpen", vervolgde Cafú, die in 2002 als aanvoerder van Brazilië wereldkampioen werd. Roma lijkt door de nederlaag bij Inter een ticket voor de Champions League te kunnen vergeten. De kloof is immers al vijf punten met Juventus dat nog één wedstrijd tegoed heeft.