Erik ten Hag looft zijn mogelijke opvolger bij Ajax Alfred Schreuder

Na de wedstrijd tegen NEC kreeg Ajax-trainer Erik ten Hag vragen over Alfred Schreuder, die hem mogelijk opvolgt in Amsterdam.

De twee werkten anderhalf jaar samen bij Ajax. 'Hij is een uitstekende veldtrainer, die mij zeer geholpen heeft in het eerste jaar om Ajax op het juiste spoor te zetten. Hij heeft heel veel vaardigheden, zeker op het gebied van trainen en coachen', aldus Ten Hag op de persconferentie in Nijmegen.

Erik ten Hag vertrekt op het einde van het seizoen naar Manchester United. Volgens de Nederlandse media is huidig Club Brugge trainer Alfred Schreuder de ideale vervanger om Ajax te leiden.