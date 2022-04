Ex-speler Anderlecht en topschutter Aleksandar Mitrovic verkozen tot speler van het seizoen in de Championship

Aleksandar Mitrovic is gisterenavond verkozen tot speler van het seizoen in de Championship. Mitrovic is momenteel topschutter in de Engelse tweede klasse met 41 doelpunten.

Aleksandar Mitrovic is verkozen tot speler van het seizoen. De ex-speler van Anderlecht is momenteel goed voor 41 doelpunten in de Championship en staat momenteel met zijn ploeg Fulham aan de leiding. De spits is dan ook zeer tevreden met de prijs. "Ik ben zeer trots. Ik ben mijn ploeggenoten en staf zeer dankbaar want zonder hen stond ik hier vanavond niet", vertelde de topschutter na de uitreiking. Daarnaast is de Serviër al zeker van Premier League voetbal volgend seizoen aangezien Fulham voldoende punten voorsprong telt op de nummer drie in de stand. De titel hebben ze ook bijna beet. Met nog drie speeldagen staat Fulham negen punten voor op eerste achtervolger Bournemouth. Love it, Mitro! 🔥#EFLAwards | #FFC pic.twitter.com/GXwBXzKGtR — Fulham Football Club: Promoted (@FulhamFC) April 24, 2022





