Groenste club ter wereld promoveert naar Engelse derde klasse: elektrische bus en houten stadion

Forest Green Rovers telt drie wedstrijden voor het einde van het seizoen voldoende punten voorsprong om volgend jaar een niveau hoger te spelen. De naam verraadt het al een beetje, maar Forest Green is de meest ecologische voetbalploeg ter wereld.

De ploeg uit Nailsworth speelt in shirts gemaakt uit bamboo en de verplaatsingen gebeuren met een 100% elektrische bus. Momenteel spelen ze hun thuiswedstrijden in The New Lawn, maar in de toekomst willen ze verhuizen naar een stadion gemaakt uit hout.

Dale Vince, sinds 2010 de eigenaar van Forest Green Rovers hamert op herbruikbare energie. De club werd door de Verenigde Naties zelfs uitgeroepen tot groenste club ter wereld.

HERE IT IS...



Presenting our home and away kit designs for 2019/21



The first bamboo football kit in the world in a dazzling Zebra design



🦓 | https://t.co/mKTFMIOmFl#NaturallyDifferent #WeAreFGR @PlayerLayer pic.twitter.com/1loddUAL8M