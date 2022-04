'Anderlecht mag hoop opbergen, terwijl enkele Bundesliga-clubs informeren naar voorwaarden van aanvaller'

De kans lijkt steeds kleiner dat Joshua Zirkzee ook volgend seizoen nog bij RSC Anderlecht zal voetballen. Een toekomst bij Bayern München lijkt er niet in te zitten voor de aanvaller, maar er is wel véél interesse.

Joshua Zirkzee gaat volgend seizoen zijn laatste contractjaar in bij Bayern München. Der Rekordmeister ziet de evolutie die de 20-jarige aanvaller in Brussel heeft gemaakt, maar een volwaardige kans in Beieren lijkt er niet in te zitten.

Sky Sports Deutschland weet dat er een pak interesse is. Enkele Bundesliga-clubs hebben al geïnformeerd naar de voorwaarden van Zirkzee. Het lijkt er dus steeds meer op dat RSC Anderlecht zo goed als kansloos is.