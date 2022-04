Union houdt van topclubs als tegenstander: 'Als 't maar vooruit gaat'

Bij Club Brugge zullen ze met interesse naar de match tussen Union en Anderlecht gekeken hebben. En ook geleerd hebben wat ze zeker niet mogen doen. Maar da's makkelijker gezegd dan gedaan. Geen enkele topclub gaat het met hun stijl van voetballen makkelijk krijgen tegen de Brusselaars.

Union gaf weer een masterclass 'hoe buit ik fouten uit' weg. Da's de stijl van de ploeg. Eén moment van onoplettendheid en je bent gezien. Vraag het maar aan Mykhaylichenko en Refaelov. In minuut twee vergat de ene bij Vanzeir te blijven en de andere om zich voor de bal te plaatsen. Tegen dat ze het goed en wel wisten was een boze Van Crombrugge de bal al uit zijn net aan het vissen.

Horizontaal passen is zelfs geen optie

Dat zijn de details waar je bij Union op moet letten. Als ze zien dat de organisatie bij een bepaalde fase niet op punt staat, zijn ze weg. Zelf willen ze de bal niet. Daar ligt ook hun sterkte niet. Dat zag je ook toen ze tegen Anderlecht een paar keer wilden beginnen tikken. Maar geef ze een klein beetje ruimte... Olala! 't Is ook niet één man die begint te rennen. Ineens spurt half de ploeg naar voor. Zodanig dat de verdedigers van de tegenstanders keuzes moeten maken.

Vanzeir, Undav, Mitoma, Nieuwkoop, Teuma, Lazare... Allemaal zorgen ze op zulke momenten voor diepgang. De man aan de bal heeft ook geen andere keuze dan diep te spelen, want iedereen naast hem loopt vooruit. Azen op fouten. Het gebeurde bij goal nummer 1 gisteren, maar ook bij 2 en 3. Magallan die Cullen in de problemen bracht, Undav met de bal aan de haal en Vanzeir die al onderweg was naar doel. En dan Cullen die Undav vanuit een verloren positie laat voorzetten en niemand die Mitoma ziet komen inlopen.

Torens achteraan

Tja, we durven beweren dat ze achteraan bij Club zoveel fouten niet gaan maken, maar je weet het nooit. Ze dwingen die fouten af door hun hoge druk. Ze willen dat de tegenstander de lange bal gebruikt, want met torens als Burgess en Machida achteraan winnen ze de meeste duels. Nielsen is dan de aangewezen man om het weer razendsnel de andere kant te laten opgaan.

Met dit Union is Club nog niet klaar. Alfred Schreuder zal een manier moeten vinden om met die redelijk unieke spelstijl om te gaan. Ploegen als Club teren immers op hun balbezit en zo heeft Union ze graag. Zij hebben die status niet en hoeven zich van balbezit of creatief voetbal weinig aan te trekken. Als 't maar vooruit gaat...