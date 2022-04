Anderlecht en play-off 1, al vier jaar kommer en kwel: één zege sinds overwinning in Brugge in mei 2018

Hangende schouders, kopjes naar beneden... Anderlecht droop na zijn eerste play-off-wedstrijd ontgoocheld af. Da's echter een gewoonte geworden, want de voorbije 20 play-off 1-wedstrijden konden ze welgeteld één keer winnen.

Sinds Marc Coucke de club heeft overgekocht, heeft de eigenaar nog niet veel kunnen genieten van zijn aankoop. In december 2017 nam hij de club over van Roger Vanden Stock en co, maar veel de polonaise heeft hij nog niet kunnen dansen in de belangrijke nacompetitie.

Op 6 mei 2018 ging Anderlecht met 1-2 winnen op het veld van Club Brugge. Grote euforie, die snel zou omkeren. De laatste drie wedstrijden van dat seizoen werden verloren en ze eindigden op de derde plaats achter de ongenaakbare kampioen Club Brugge en Standard. In totaal haalden ze dat seizoen 12 op 30 in de play-offs.

Bergaf

Een succes vergeleken met het seizoen erop. Daarin haalden ze zes punten na één zege thuis tegen Standard en drie gelijke spelen. Die zege tegen de Rouches is trouwens de enige overwinning in de laatste 20 play-off-wedstrijden die Anderlecht speelde.

In het seizoen 2019-2020 werden er door corona geen play-off-wedstrijden gespeeld. Vorig seizoen konden ze zich op het nippertje wel plaatsen voor de ingekorte versie, maar vier gelijke spelen en twee nederlagen later stonden ze daarin laatste en waren ze veroordeeld tot de voorrondes van de Conference League. We weten allemaal nog hoe dat afliep.

De ambities liggen na de investeringen van vorige zomer een pak hoger. Met jongens als Hoedt, Refaelov, Raman, Zirkzee en Kouamé werd er toch ervaring en kwaliteit gekocht. De nederlaag tegen Union heeft in Neerpede echter weer de twijfel doen toeslaan. Het moet beter, maar kan het ook beter?