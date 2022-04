Geen Europees voetbal voor Besiktas? Batshuayi staat er slecht voor na twee doelpunten van Standard-huurling

Jackson Muleka is in bloedvorm. De huurling van Standard speelt momenteel bij Kasimpasa in Turkije en scoorde gisteren twee doelpunten tegen het Besiktas van landgenoot Michy Batshuayi.

Kasimpasa won gisteren met 0-3 op het veld van Besiktas. Jackson Muleka, gehuurd van Standard scoorde opnieuw twee doelpunten voor de bezoekers en telt nu 11 goals in 10 wedstrijden. Michy Batshuayi deed het een stuk minder goed bij Besiktas. De Rode Duivel werd op het uur vervangen. Met het nieuwe puntenverlies van de thuisploeg lijkt Besiktas Europees voetbal te missen. In de beker werd het in de kwartfinales uitgeschakeld door Kayserispor. En in de competitie staan ze slechts zevende. De vierde plaats geeft recht geeft op de Conference League volgend seizoen, maar daar loopt Basaksehir al uit op zes punten. In de laatste vier competitiewedstrijden ontvangt Besiktas de nummer twee (Fenerbahce) en drie (Konyaspor) en gaat het op bezoek bij Kayserispor en Goztepe.