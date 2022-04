Kunnen Spaanse teams verrassen in halve finales Champions League? "Op papier zijn de oudjes van Real niet opgewassen tegen het City-middenveld"

Met Manchester City-Real Madrid en Liverpool-Villarreal krijgen we een Engels-Spaans onderonsje in de halve finales van het kampioenenbal. Duurt het sprookje van El Submarino Amarillo verder en doet de konijnenpoot van Ancelotti andermaal zijn werk? Of zijn we toch op weg naar een Engelse finale?

Op papier zijn Manchester City en Liverpool de torenhoge favorieten om op 28 mei in de finale in Parijs te staan. Voor Villarreal is het bereiken van de halve finale een huzarenstukje, terwijl Real Madrid zowel tegen PSG als Chelsea terugvocht uit een verloren gewaande positie. Wat mogen we verwachten van de Spaanse ploegen? We staken ons licht op bij Michael Van Vaerenbergh. Naast commentator voor Eleven Sports is hij een notoir volger van het Spaanse voetbal. In Croqueta Podcast fileert Van Vaerenbergh samen met Koen Frans wekelijks de Spaanse voetbalactualiteit. De volger van La Liga wikt en weegt de kansen van Real Madrid en Villarreal.

Real Madrid vs Manchester City: ‘Casemiro kan bepalende figuur worden’

Dat Real Madrid überhaupt in de halve finale staat, is allesbehalve evident. Tegen PSG en Chelsea vocht de Koninklijke terug uit een schier uitzichtloze situatie. “Het is lang niet altijd oogstrelend bij Real Madrid, maar op de een of andere manier spartelen ze er zich telkens doorheen. Het moet het Champions League-geluk van Carlo Ancelotti zijn. Ook tegen Manchester City zal Real moeten hopen dat Vinicius, Benzema en Courtois weer boven zichzelf uitstijgen. Al denk ik dat de sleutel kan liggen bij Casemiro en Alaba, die allebei twijfelachtig zijn voor de wedstrijd van dinsdag. Alaba is uitgegroeid tot de steunpilaar achterin, Militao heeft hem absoluut nodig aan zijn zijde."

"Op het middenveld heeft Real Madrid dan weer een spreekwoordelijk klootzakje nodig, wat op het lijf van Casemiro geschreven is. Op papier zijn de Real-oudjes niet opgewassen tegen het tempo van het City-middenveld. Al kan Real ervoor opteren om Atletico-gewijs het middenveld van City aan banden te leggen. Uit de vorige ronde tegen Atletico Madrid hebben we kunnen zien dat Manchester City daar erg veel moeite mee had."

© photonews

Villarreal vs Liverpool: “Al fikse dreun met uitvallen Moreno”

Villarreal overleefde een poule met Manchester United, Atalanta en Young Boys. In de knock-outfase knokten de Spanjaarden zich achtereenvolgens voorbij Juventus en Bayern München. De tegenstander in de halve finale: Liverpool.

Michael Van Vaerenbergh: “Mijn romantisch voetbalhart hoopt dat Villarreal, een stadje met zo'n 50.000 inwoners, voor een stunt kan zorgen, maar Liverpool is absoluut topfavoriet. Zeker in een volgepakt Anfield zullen ze er woensdag vol voor gaan. Coach Unai Emery bewees eerder in het tornooi dat hij als geen ander een organisatie kan neerpoten, maar Liverpool is toch weer een niveau hoger. Alles zal moeten meezitten voor Villarreal, dat nog voor de aftrap een stevige dreun te verwerken kreeg met het uitvallen van Gerard Moreno."

"Dat Villarreal in de competitie pas op plaats zeven staan, hoeft niet te verbazen. Emery beschikt niet over een kern waarmee hij op meerdere paarden kan wedden. De verdienste van Emery in dit Europese succes valt amper te overschatten. Hij is maniakaal met zijn vak bezig, maar ik ben benieuwd of hij na Nagelsmann ook Klopp zal kunnen verrassen. Liverpool is voor mij het beste team ter wereld op dit ogenblik. The Reds maakten de voorbije maanden nog meer indruk op mij dan Manchester City.”

Met zes doelpunten in tien wedstrijden is Arnaut Danjuma (25) het speerpunt van Villarreal in deze campagne. De ex-speler van Club Brugge noemde zichzelf onlangs een van de beste wingers ter wereld. Van Vaerenbergh: “Terwijl hij bij Villarreal eigenlijk in een meer centrale rol wordt uitgespeeld. Hij verrast dit seizoen vriend en vijand in Europa, want het is niet de grootste naam. Alles lijkt van hem af te glijden. Danjuma beschikt over snedige passeerbewegingen en krijgt terecht de voorkeur op Chukwueze. Tegen Bayern München liet hij nog enkele kansen liggen, maar voor het overige is hij dit seizoen al erg efficiënt geweest. Hij is de man om naar uit te kijken bij Villarreal, al is het maar de vraag hoe vaak hij aan de bal zal komen als Liverpool de druk zal opvoeren.”