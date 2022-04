KV Oostende heeft spits van Club NXT op proef

KV Oostende wil voor volgend seizoen weer inzetten op een paar jonge talenten. Momenteel lopen er verschillende op proef rond bij de kustjongens. Onder andere eentje van Club NXT.

KVO denkt aan Ochieng Wilkims, winger bij Club NXT. De 19-jarige Keniaan maakte een goeie beurt in de UEFA Youth League, maar moet nog groeien. Oostende ziet wel iets in hem en hij mocht ook meespelen in de oefenwedstrijd tegen KV Kortrijk.

Ook Noa Wyns, verdediger van Union SG, is momenteel op proef. Bij KV Oostende zoeken ze jongens met nog een grote progressiemarge.