Simons en De fauw krijgen andere aanbieding van Zulte Waregem, dat speurt naar hoofdcoach

Timmy Simons en Davy De fauw zullen volgend seizoen niet meer aan het roer staan als trainersduo bij Zulte Waregem. De club wil een ervaren hoofdcoach, maar beiden kunnen wel bij de club blijven.

Essevee wil de twee aan boord houden. De fauw kreeg het voorstel om sportief verantwoordelijke te worden. Hij zal dan niet meer in de sportieve staf acteren, maar wel het sportief beleid en de transfers mee uittekenen, weet Het Nieuwsblad. Hij zoekt ook mee naar een nieuwe coach.

Want dat zal niet Timmy Simons zijn. Hij kan weer T2 worden, maar het is de vraag of hij dat ook wil. Zulte Waregem vreest voor het scenario van drie zakkers volgend seizoen. Er zijn immers heel wat financiële beperkingen bij de club.