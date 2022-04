Bekerfinale Anderlecht-Genk wordt in het Lotto Park gespeeld

De A-ploeg heeft niet thuis gegeven in de bekerfinale, maar de beloften van Anderlecht kunnen de prijs wel nog pakken. Zij ontvangen in het Lotto Park landskampioen Genk.

De beloften van Genk kroonden zich vorige week al tot ongeslagen kampioen. Anderlecht is de nummer 2 in de competitie. De twee beste beloftenploegen nemen het in de bekerfinale nog eens tegen elkaar op. Die gaat door op zaterdag 7 mei om 15u in het Lotto Park.

Bij Anderlecht hopen ze heel wat volk te trekken voor de affiche. Onlangs speelden de twee ploegen ook al eens een spectaculaire wedstrijd tegen elkaar. Genk won toen - ook in het Lotto Park - met 3-4.