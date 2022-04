Dessers stoort zich aan iets: "De cult is er wel een beetje vanaf als je Feyenoord naar een halve finale schiet"

Cyriel Dessers kan zich helemaal onsterfelijk maken bij Feyenoord als hij de Rotterdammers ook voorbij Marseille richting finale van de Conference League schiet. Al wil hij wel van één benaming af...

Hij wordt immers gezien als cultheld. En dat stoort hem. "Cultheld… Eigenlijk hoor ik dat niet zo graag”, aldus Dessers in GvA. “Cultvoetballers zijn voor mij spelers die eigenlijk niet zo goed waren, maar zich wel in de harten van de fans hebben gespeeld. In het begin was dat grappig: ik viel vaak in en scoorde een paar keer in de 92ste minuut. Ik begrijp het dus wel. Maar ik denk dat ik ondertussen meer heb laten zien dan dat. Als je een ploeg als Feyenoord naar de halve finales van een Europese beker kunt schieten, is de cult er wel een beetje van af.”

Intussen heeft hij ook de concurrentiestrijd met Brian Linssen gewonnen. "In de winter is bij mij de klik gekomen. Ik dacht: Ik heb nog een paar maanden, nu moet ik er volle bak voor gaan. Twee keer had ik het gevoel dat ik in de ploeg zou komen, maar de eerste keer kreeg ik corona en de tweede keer raakte ik geblesseerd. Na die blessure heb ik meteen gescoord tegen Groningen. Toen voelde ik: nu heb ik het vast. Sindsdien heb ik het niet meer losgelaten.”