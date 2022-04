Moet Standard vertrek sterkhouder vrezen? Middenvelder lijkt knoop doorgehakt te hebben

Nicolas Raskin was een van de lichtpuntjes in het donkere seizoen van Standard. Toch is het maar de vraag of we de middenvelder nog aan het werk zullen zien op Sclessin.

Het Laatste Nieuws weet immers dat Nicolas Raskin, nog altijd maar 21 jaar, zijn zinnen heeft gezet op een vertrek en dat er heel wat binnen-en buitenlandse interesse is voor hem. De nieuwe eigenaars proberen er alles aan te doen om Raskin te overtuigen om te blijven, maar de belofte-international lijkt zijn keuze te hebben gemaakt. Raskin kwam dit seizoen 31 keer in actie in de competitie (één doelpunt-vier assists). Hij ligt nog tot eind volgend seizoen onder contract aan de boorden van de Maas. Transfermarkt.be schat de marktwaarde van Nicolas Raskin in op vijf miljoen euro. Vorig zomer werd Raskin vooral gelinkt aan Olympique Marseille, tijdens de voorbije wintermercato was Leeds United geïnteresseerd in de energieke middenvelder.