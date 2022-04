Oude bekende Jérémy Perbet over zijn passage bij Villarreal en de Europese prestaties: "Unai Emery is een grote factor in het succesverhaal"

Na de uitschakeling van Juventus en Bayern München in de vorige ronde wacht nu Liverpool in de halve finales van de Champions League. Kan Villarreal, een jaar na de Europa League, de Champions League winnen?

Vanavond neemt Villarreal het op tegen Liverpool in de halve finales van de Champions League. We spraken met oude bekende Jérémy Perbet (37), momenteel actief bij RFC Luik. De Fransman speelde anderhalf jaar bij de ‘Gele duikboot’ en hielp Villarreal in 2013 naar eerste klasse promoveren.

Welk gevoel houdt u over aan u passage in Villarreal?

Jérémy Perbet: "Ik was blij dat ik bij een club als Villarreal met grote spelers kon tekenen, ook al waren ze toen actief in tweede klasse. We zijn er toen in geslaagd om te promoveren naar LaLiga wat het doel was van de club. Ik heb hierbij mijn steentje kunnen bijdragen met 11 doelpunten, dus ik was wel tevreden over mijn eerste seizoenshelft in Spanje."

Nooit gedacht dat ik in een topcompetitie zou spelen

Perbet: "Het seizoen erop speelde ik in LaLiga wat een fantastische ervaring was. Ik had nooit gedacht dat ik in een topcompetitie zou kunnen spelen met grote spelers en prachtige stadions. Bovendien plaatsten we ons ook meteen voor Europees voetbal wat een groot succes was toen voor een promovendus. En ik had een grote rol in die kwalificatie met opnieuw 11 doelpunten."

Toch vertrekt u na een geslaagd seizoen in LaLiga naar het Turkse Basaksehir?

Perbet: "Ik had nog een contract van twee jaar in Spanje, maar Basaksehir kwam met veel geld aankloppen en ik heb nooit ontkend dat ik daar voor het geld heb getekend. Ik had in mijn voetbalcarrière nog niet veel verdiend en ik werd net papa dus de beslissing was voor mij snel gemaakt. Ook al was het op sportief vlak geen succes hield ik toch een goede ervaring aan mijn Turks avontuur. Waar we ons voor de Europa League plaatsten."

Terug naar u passage in Villarreal. Leeft het voetbal daar, ondanks het een kleine stad is?

Perbet: "Villarreal telt 50.000 inwoners en bij elke thuiswedstrijd is het stadion gevuld met 20.000 fans. Het is een familiale club en iedereen kent elkaar. De ploeg wordt sinds 1997 goed beheerd door Fernando Roig. Het is een kleine club met grote ambities dat heeft mij toen ook overtuigd om België te verlaten voor Spanje."

Ik was een gelukkige man na hun Europa League overwinning

Vorig seizoen won Villarreal de Europa League en nu staan staan ze in de halve finales van de Champions League. Had u toen gedacht dat ze nu zover zouden staan?

Perbet: "Eerlijk gezegd neen! Ik weet dat de ploeg goed wordt beheerd, maar ik denk dat Unai Emery een grote factor is in het succesverhaal van Villarreal vorig seizoen en nu. Voor de club was het belangrijk om een coach aan te trekken met Europese ervaring en dat hebben ze goed gedaan met Unai Emery die toen al drie keer de Europa League won met Sevilla. Nu heeft hij dat ook met Villarreal bereikt. Het is prachtig voor die ploeg en ik was een gelukkige man na hun Europa League overwinning."

Volgt u de ploeg nog?

Perbet: "Ja tuurlijk! Ik heb daar fantastische maanden beleefd. Ik scoorde op anderhalf jaar tijd 22 doelpunten. Ik woonde er goed met mijn vrouw en we werden daar goed ontvangen. We konden zelfs rustig op straat lopen en iets drinken met de fans. Het was een mooie ervaring."