Spelers en staff KV Oostende volgen reanimatiecursus in navolging van overlijden Franck Berrier

In augustus 2021 werd de voetbalwereld opgeschrikt door het overlijden van Franck Berrier. KV Oostende, de club waar Berrier het langste bij speelde, ging het kader van het overlijden van Berrier reanimatiecursussen volgen.

KV Oostende veilde na het overlijden van Berrier wedstrijdshirtes waarbij de winst naar twee Oostendse ziekenhuizen ging. KVO koos er ondermeer voor om de dienst cardiologie van het AZ Damiaan in Oostende te ondersteunen. Geen toevallige keuze aangezien Berrier overleed na hartfalen.

Als tegenprestatie kregen de spelers en staff een cursus reanimatie; Volgens coach Yves Vanderhaeghe zeker geen onnodige opleiding. "De spelers zijn zich ervan bewust dat het levens kan brengen. Zowel hier op de club als naar hun familie toe of op straat. Ze waren heel attent", was de coach fier op zijn ploeg.

Ook lesgever en verpleegkundige Kris Ramault was aangenaam verrast door de interesse van de voetballers, al is de reden erachter natuurlijk veel minder aangenaam. "Iedereen was enthousiast maar ik denk dat deze groep heel hard beseft dat het bij hen kan gebeuren of bij mensen in hun nauwe omgeving", klinkt het.